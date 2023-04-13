習近平視察南海艦隊 強調深化練兵備戰

「央視新聞」報道，習近平在軍委副主席張又俠等人陪同下來到南部戰區海軍機關，接見了海軍官兵代表，並聽取了有關工作匯報。習近平對中共十八大以來南部戰區海軍部隊建設和完成任務情况給予充分肯定。

習近平強調，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，堅定靈活開展軍事鬥爭，提高及時妥善應對複雜情况能力，堅決捍衛我國領土主權和海洋權益，努力維護周邊大局穩定。

稱要提高應對複雜情况能力

習近平也指出，要加強實戰化軍事訓練，堅持以戰領訓，深化戰爭和作戰問題研究，創新作戰概念和戰法訓法。要加強實案化對抗性訓練，突出抓好重點課題專攻精練，提高訓練水平和實戰能力。強調要大力發展新型作戰力量和手段，把握新質戰鬥力建設特點規律，推動新裝備新力量加快形成實戰能力。

訪荔枝園 肯定推動鄉村振興

另據新華社，習近平同日下午還到了茂名市高州市根子鎮柏橋村考察荔枝種植園、龍眼荔枝專業合作社，了解當地發展荔枝等特色種植業、推進鄉村振興等情况。習近平對鄉親靠發展荔枝特色產業，推動鄉村振興表示肯定。

高州市的根子鎮是荔枝之鄉，習近平在考察時表示，發展荔枝種植有特色有優勢，是促進共同富裕、推動鄉村振興的有效舉措，農村特色產業前景廣闊。