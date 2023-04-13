巴西總統訪華 首站到滬參觀華為 料兩國簽逾20項協議 涵醫療農產科技領域

新華社報道，巴西外交部主管亞太事務的副部長薩博亞在盧拉訪華專題新聞發布會上說，此次中國之行是盧拉今年1月正式宣誓就職以來首次出訪西半球以外的國家，是具有「經濟、貿易和政治重要性」的國事訪問，期待此訪將進一步深化兩國全面戰略伙伴關係。盧拉在2003年至2010年的兩任總統任期中，曾兩次到訪中國。今次是他第三度以總統身分到訪中國。

率豪華訪問團 240商界代表隨訪

原本盧拉3月份的訪華名單中，隨訪人員有27名議員。如今再添12人，達到39人規模。在已確定的行程中，盧拉首站將前往上海，並在今日出席他的政壇盟友、巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）出任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮。此外，盧拉將會參觀科技公司華為位於上海的創新中心和剛剛落成的書贊桉諾研發與創新中心。

據《北京日報》旗下「長安街知事」等內地媒體報道，除了39名議員，據巴西外交部官員表示，這次291人的訪團堪稱「豪華」，其中有來自140多個行業的240名商界代表，包括90名農業部門代表。巴西副總統阿爾克明表示，很多部門都希望能夠參與訪華，有意隨團來華的企業家更是已經超額。

盧拉將爭取加入一帶一路

據巴外交部介紹，預計盧拉此訪中巴雙方將簽署約20項協議，數量可能還會有所增加，預計將涉及醫療衛生、農產品、教育、文化、金融、工業、科技等領域。盧拉此次訪問的主要議程之一，是巴西將加入「一帶一路」倡議。此外，在航空工業方面，中巴料將加強合作。

中駐巴大使：此行將提升兩國合作

中國駐巴西大使祝青橋昨在《人民日報》刊文稱，盧拉總統是中國人民的老朋友，曾多次訪華，長期致力於推動兩國關係發展。相信通過此訪，元首外交將引領開闢中巴關係新未來，推動中巴全面戰略伙伴關係再上新台階，為促進地區和世界的穩定與繁榮作出新的貢獻。

祝青橋表示，中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家。中巴長期友好和緊密合作促進了兩國發展繁榮，增進了兩國人民福祉，成為發展中大國團結合作、攜手發展的典範，為世界和平與發展作出重要貢獻。面對變亂交織的國際形勢，中國和巴西擁有廣泛的共同利益，擔負着共同的發展責任。相信在兩國元首戰略引領下，中巴將發出加強合作、共同發展的響亮聲音，全面提升兩國合作水平，攜手推動構建人類命運共同體。

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