台指陸戰機繞飛未止 5小時14架次越中線

台國防部昨日上午表示，解放軍於上午編組軍機，自上午6時起至上午11時，共偵獲殲10、殲16及蘇愷30、空警200等各型機26架次，分自北、中、南部，其中14架次飛越中線及進入西南空域，執行戰備警巡。另外，也有9艘次解放軍軍艦持續在台灣周邊海域活動。台國防部表示，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控、應對部署。

蔡英文斥非大國負責任態度

台總統蔡英文昨發表錄影談話表示，雖然解放軍軍演告一段落，台軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛台島。她表示自己身為總統，代表台灣走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而大陸藉此發動軍事演習，造成台灣海峽與區域不穩，不是一個區域內大國的負責任態度。台立法院朝野黨團昨日亦發表共同聲明，就軍演向北京當局表達嚴正譴責與抗議，譴責軍演破壞兩岸現狀，並要求對岸立即停止對台武力恫嚇。

25美軍火商下月訪台 商產無人機

另據「日經亞洲」（Nikkei Asia）昨日報道，25間美國軍火商5月初將派代表赴台，討論合作生產無人機與彈藥事宜。美台商會會長韓儒伯表示，美國正在探索各種方式加強台灣的防衛能力。代表團團長是美軍太平洋海軍陸戰隊退役中將魯德（Steven Rudder），代表團也將是2019年以來，4年來首度訪台的美國國防產業團。

專家料白宮斡旋蔡麥會 向京釋善意

外界認為，此次軍演規模較去年時任美眾院議長佩洛西訪台後圍台軍演有所「節制」。中央社引述中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，顯然華府在這次「蔡麥會」做了不少斡旋，降低對於北京的刺激，算是釋出一種善意。他表示，原本蔡英文在列根圖書館演說未如計劃舉行，她在會後也沒有接受媒體提問，顯然台灣高階政治人物在美活動公開化、正常化仍有段距離；估計華府曾斡旋調整，讓蔡英文這趟過境仍符合過往舊例。