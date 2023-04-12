習近平視察湛江 消息：檢閱南海艦隊

考察交通互聯水平漁業

新華社報道，習近平在湛江，還先後考察國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地、麻章區湖光鎮金牛島紅樹林片區、環北部灣廣東水資源配置工程，了解當地發展海洋漁業、加強紅樹林保護、提升交通基礎設施互聯互通水平、優化水資源配置等情况。

徐聞港位於湛江市徐聞縣南山鎮，地處瓊州海峽黃金通道大陸端咽喉，是全球最大的客貨滾裝碼頭，屬廣東省「十三五」規劃重點工程建設項目。總投資約21億元人民幣，建有56公頃港池和16個萬噸級客貨滾裝泊位、1個萬噸級專用泊位，年吞吐能力為車輛約320萬輛次、旅客約1730萬人次。

該港於2017年1月1日全面動工建設，2020年9月26日正式開港運營。新航線直對海口市新海港，過海航程縮短至12海里，實現船舶停靠便捷化、旅客登船人性化、客運轉接無縫化、車輛過檢集成化、信息管理智能化。

習近平會晤訪華的法國總統馬克龍後，上周五南下，展開廣東調研，陪同人員有廣東省委書記黃坤明，政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中央政策研究室主任江金權。

4月23日是解放軍海軍建軍節，消息指習近平在湛江視察時，亦在海軍建軍節前檢閱了司令部設在湛江的南海艦隊。南海艦隊是解放軍海軍三大艦隊中最強的一支，負責防衛南海水域。