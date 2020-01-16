京東版ChatGPT年內推 應用零售金融領域

據「證券時報網」報道，何曉冬上周六（8日）在浙江省杭州蕭山舉行的人工智能大模型技術高峰論壇主論壇上，透露京東針對真實的產業需求，將在今年發布新一代產業大模型。據「快科技」指出，京東雲旗下言犀人工智能應用平台將推出「京東版」ChatGPT——ChatJD，模型預訓練參數達到千億級，品類覆蓋超過3000種，人工審核通過率超過95%、生成文字逾30億字。

ChatJD包含兩個領域、五個應用，其中兩個領域是零售、金融。五個應用則包括內容生成、人機對話、用戶意圖理解、信息抽取、情感分類，涵蓋零售和金融行業覆用程度最高的應用場景，在客戶諮詢與服務、營銷文案生成、商品摘要生成、電商直播、金融分析等領域將發揮價值。

何曉冬提到，京東在ChatGPT領域擁有豐富的場景和高質量的數據，例如京東雲言犀每天和用戶進行1000萬次的交互，使得算法能夠及時地迭代更新。

目前中國已推出的產業大模型包括百度的「文心一言」、阿里的「通義千問」、華為的「盤古大模型」等等。