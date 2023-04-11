新書《習近平著作選讀》列高校教材

習思想「進教材進課堂進頭腦」

新華社昨報道，編輯出版《習近平著作選讀》，是黨中央作出的重大決定，其中第一卷、第二卷已經出版發行，這是黨和國家政治生活中的一件大事。《選讀》收錄中共總書記習近平在2012年11月至2022年10月這段時間內的重要著作。

通知指出，認真學習《習近平著作選讀》，對於全黨全國各族人民自覺在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，奮力把新時代中國特色社會主義事業推向前進，具有十分重要的意義。

通知要求，各級黨委要把學習《習近平著作選讀》擺在重要位置，組織黨員、幹部「原原本本學、認認真真悟」，做到「知其言更知其義、知其然更知其所以然」。各級黨委理論學習中心組要將其列入學習計劃，各級黨校、幹部學院要納入培訓教學重要內容，舉辦各種研討班、培訓班、學習班，推動學習多形式、分層次、全覆蓋開展。

各高等學校要把《習近平著作選讀》作為師生理論學習教材，更好推動習思想進教材、進課堂、進頭腦。各級黨委宣傳部門、組織部門要加強對學習的指導和督促檢查，做好宣傳報道，組織好宣講宣介，不斷把學習引向深入。