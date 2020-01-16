廈門聚會案兩人 顛覆罪判囚14及12年 許志永：我以受苦為榮耀 丁家喜：受挫折不改理念

外交部：中國是法治國家

許志永現年50歲，河南民權縣人，擁有北京大學法學博士學位，曾在北京郵電大學文法學院任教，是知名法律學者及公民維權領軍人物。2019年12月，多名律師和公民運動人士參加在福建廈門的聚會，隨後公安在多地展開抓捕。許志永在逃亡期間曾發表「勸退書」，對國家主席習近平提出嚴厲批評。2020年2月，許在廣州被捕。

丁家喜現年55歲，湖北宜昌人。丁曾是商業律師，2010年起積極參與公民維權活動。丁在2019年12月26日在山東被警方帶走。去年6月，許、丁兩人的案件在山東臨沂市臨沭縣法院不公開審理。

丁妻稱提上訴 料刑期不變

丁家喜的妻子羅勝春當時曾透露，案件由公安局、檢察院到法院，每走一步，律師都要簽保密協議，不能透露資訊。她昨表示，有人在開庭後警告和威迫律師，不要披露判決書，因此家屬只知道刑期，不知道更多細節。她稱會透過律師提出上訴，但相信律師只是「走過場」，刑期不會有改變。

在北京，外交部發言人汪文斌昨被問到能否確認相關判決時表示，不了解有關情况，他強調中國是法治國家，法律面前人人平等，中國司法機關依法辦案。

儘管無從得知判決內容，不過根據許志永的起訴書，許在2017年刑滿釋放後，成立公民運動非法組織，撰寫、傳播大量煽動性文章，先後在煙台、廈門召開非法組織秘密會議，組織、策劃、實施顛覆政權的犯罪活動，嚴重危害國家安全。

前人權律師：大抓捕以來最重判

與許志永認識逾20年、現旅美的前人權律師滕彪表示，此次判決是自2015年律師大抓捕以來，對中國維權律師的最嚴厲判決。「人權觀察」中國部高級研究員王亞秋指出，世界各國政府應共同呼籲中國當局立即無條件釋放這兩名律師。

在較早前，羅勝春對外公布了許志永與丁家喜的法庭陳述。羅勝春昨稱，這是因為兩人不允許在法庭上說任何話，因此他們的想法，最終經過家屬商量決定，以法庭陳述的方式在網上發布。

在許志永的陳述書《美好中國》裏，他寫道：「做真公民就是顛覆？追求民主自由就是顛覆？他們的政權何其虛偽荒誕，為自由、公義、愛，我以受苦為榮耀。」他稱，「美好中國」是孫中山先生一生的奮鬥與遺憾；是1989天安門廣場上莘莘學子的泣血宣告，「如今神聖使命落在我們這一代人的肩上」。

丁家喜則在陳述中指出，中國的巨變迫在眼前，即使身在高牆之內也能清晰地感覺到，一場民主與專制的戰役正在展開。他並稱，遭受很多挫折以及個人被酷刑折磨，都不會改變堅守的理念。

另外，出席「廈門聚會」的維權律師常瑋平，被控顛覆國家政權罪的案件去年亦已開庭審理，目前未有宣判。

明報記者