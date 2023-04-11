東部戰區連發軍演片 動畫模擬導彈攻台

專家：展遠程火力打擊能力

據東部戰區發布的36秒短片「台島上空的聲音」，一架轟-6K空軍轟炸機9日上午7時10分從內陸機場起飛後，向台灣方向飛去。飛行員報告「我已抵達台島北部空域」，隨即開啟火控雷達，發現敵情後收到「實施模擬飽和攻擊，精準毁癱」的指令後，飛行員按下開關發射導彈。

第二條短片題為「礪劍亮劍驅虎打狐」，短片顯示戰區各兵種從夜晚開始集結，隨後各型戰機、戰艦和導彈部隊出擊，並以動畫模擬各型導彈和火箭彈射向台島周邊海域的畫面（圖）。短片配文警告，「與虎謀皮燃戰火，為虎作倀害親人，狐假虎威尋絕路，以肉餧虎禍滿門」。

針對演習，軍事問題專家趙小卓指出，9日的行動有3個特點：一是全時追瞄快打，主要針對快速移動目標；其次是要害隨時精打，對重要的目標隨時都可以精確打擊，想打就打；三是體系節點細打，對台軍的小作戰體系中的關鍵節點進行打擊，以癱瘓整個體系。