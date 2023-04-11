環台海空軍演收官 模擬擊島內目標 錄「擾台」軍機架次新高 台：強化戰備絕不鬆懈

央視新聞報道，在東部戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種昨密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、指揮、行動、保障。空軍出動數十架殲擊機，持續位台灣海峽與台島南北兩端戰巡進逼，開展尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向圍島鎖台態勢。多批多架掛載實彈的轟-6K轟炸機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對台島重要目標實施多波次模擬打擊。

日：山東艦3天起降120次艦載機

火箭軍部隊亦採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標作火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。在台島周邊海域主動出擊，高速進逼懾阻對手。

東部戰區證實，山東艦航母編隊參加昨日演練。日本統合幕僚部亦證實稱，昨觀測到中國海軍航母編隊出現在台東的太平洋海域。編隊包括052D型導彈驅逐艦焦作艦、054A型導彈護衛艦柳州艦和901型綜合補給艦查干湖艦。日方宣稱，過去3天監測到山東艦起降約120次艦載機。

花蓮傳出4次不明「爆炸巨響」

台國防部統計，8日上午6時至昨下午，共偵測161架次大陸軍機，其中包括從航母山東艦起飛的4架次殲15艦載機，首次繞飛台東南防空識別區。台軍事新聞通訊社報道，台軍在解放軍演習期間加強戒備，海軍派遣陸戰隊官兵戒護機動反艦導彈車組進入戰術位置，並出動導彈快艇緊急出港備戰演練。台海軍司令部強調，官兵依「不升高衝突、不引發爭端」原則應對挑戰。

而花蓮昨晨傳出4次不明「爆炸巨響」，有民眾驚慌猜測是否戰爭開打。花蓮縣消防局稱無接獲災情通報，台軍方亦稱聲響非戰機演訓造成，後續將配合相關單位調查成因。

另據「澎湃新聞」報道，解放軍環台島演習，台軍派出多艘戰艦，包括濟陽級護衛艦與基隆級驅逐艦，均是上世紀90年代美軍退役後，再引進台灣的二手軍艦，服役年期幾近50年，被網民戲稱「老爺級」戰艦。另外還有主力戰艦成功級護衛艦，亦是在1994至2004年間服役。

反觀解放軍出動多型先進主戰艦艇，軍事科學院大校研究員趙小卓表示，台海上力量派出一些大家所說的「老爺艦」，折射其尷尬的裝備現狀，即主力戰艦艦齡普遍超過30年，「台海上力量裝備的艦艇數量方面也根本無法與我們海軍相提並論」。

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