列逾30央企 二十屆中央首輪巡視進駐完畢

央企巡查2.5月 體總1.5月

新華社報道，全國巡視工作會議暨二十屆中央第一輪巡視動員部署會3月27日召開，決定對中國核工業集團、中國航天科技集團等30家中管企業黨組開展常規巡視；對中國投資、國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國光大集團、中國人民保險集團等5家中管金融企業黨委開展巡視「回頭看」；對國家體育總局黨組開展機動巡視。

其中，常規巡視和「回頭看」工作時間兩個半月左右，機動巡視為一個半月左右。

各中央巡視組組長指出，巡視監督是黨和國家監督體系的重要組成部分，是全面從嚴治黨的戰略性制度安排。對中管企業開展常規巡視，將聚焦黨組堅持黨對國有企業全面領導、履行全面從嚴治黨主體責任等情况，深入發現履職擔當中的政治偏差，着力查找影響制約高質量發展的主要矛盾、突出問題。

對金融單位開展巡視「回頭看」，重點了解落實上一輪巡視整改要求的實際行動和成效，檢查黨委落實巡視整改主體責任、紀檢監察機關（機構）和組織部門加強整改監督等情况，督促金融單位把巡視整改與學習貫徹黨中央關於金融改革的部署要求結合起來，推動解決金融領域存在的突出問題。

對國家體育總局開展機動巡視，聚焦履行黨的領導職能責任、貫徹落實體育強國建設重大決策部署情况，深入查找、推動解決體育領域腐敗問題和深層次體制機制問題，為建設體育強國提供有力保障。