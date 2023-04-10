《人民日報》倡兩岸往來正常化

稱大陸順民意 民進黨阻往來

評論文章表示，近段時間，包括馬英九來大陸祭祖、參訪等活動，兩岸交流活動持續熱絡，廣大台灣同胞對盡快恢復兩岸各領域交流交往正常化的呼聲日益高漲。大陸方面順應民意，秉持「兩岸一家親」理念，在疫情防控進入新階段的形勢下，積極推動恢復、擴大兩岸交流合作。

文章稱，反觀民進黨當局，蓄意阻撓兩岸交流往來，編造各種藉口對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，對恢復兩岸交流拖延推諉。包括粗暴阻擋大陸弔唁星雲法師代表團赴台，限制大陸遊客赴台等行為違背民意，不得人心，損害兩岸同胞利益福祉。

這篇發表在「台港澳僑」專版「觀滄海」欄目的文章稱，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。而在前日，《人民日報》第3版刊出「中國政府有強大能力挫敗任何形式的『台獨』分裂行徑」一文，針對蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美會面一事加以批評。台灣中央社對此分析，這是北京對台採取軟硬兩手策略。