專家：塑懾壓態勢 戰巡演習結合料延續

分析：陸海空火箭軍同出擊

強針對性顯作戰能力

《環球時報》引述軍事科學院研究員趙小卓分析，此次行動有五大特點。第一，環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習合二為一，解放軍海空兵力越過台灣海峽戰備巡邏，陸、海、空、火箭軍等各軍種同時展開演習，對「台獨」分子震懾力更強。第二，這是一次要素齊全的全軍兵種聯合作戰演練，具有極強針對性，顯現出解放軍聯合作戰能力不斷增強。

第三，演習實戰性極強。所有參演要素都是實兵實裝實彈，執行戰備警巡的艦機雷達開機。這種實戰性體現出解放軍挫敗一切「台獨」分裂活動和外部干涉行徑，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。第四，演習目標非常明確，清晰，就是奪取制海權、制空權、制信息權，重點檢驗奪取「制權」的能力。第五，國產航母山東艦航母編隊參演。