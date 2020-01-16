環台軍演 兩岸戰艦相距9公里 山東艦部署台東安全區失效 蔡英文:台軍24小時堅守崗位

解放軍：持續保持圍島進逼態勢

解放軍東部戰區官方微博昨發布消息，指東部戰區當日繼續在台島周邊組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，多軍兵種部隊在戰區聯合作戰指揮中心的統一指揮下，對台島及周邊海域關鍵目標，實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。

陸台雙方軍艦據報昨出現在台灣以東海域，兩艦間距僅約5海里。「央視軍事」報道，台灣海峽內，多艘驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台灣西南目標全時追瞄。在不同方向，警巡艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領預定打擊陣位。東部戰區海軍徐州艦昨上午在台灣以東海域實施戰術動作，在目視距離大約5海里處是台軍的宜陽艦。

《環球時報》昨發表題為「今天山東艦出現在這裏，讓台灣最擔心的一幕出現了」文章，分析除了片段出現的戰鬥機、轟炸機、反潛巡邏機、護衛艦、戰術導彈及陸軍長程火箭炮外，值得關注的亦包括不久前通過巴士海峽、抵達台灣東部海域的山東艦航母編隊都參與演習。

文章指，部署到台灣東部外海的山東艦，對圍台來說具有非常重要的戰術戰略意義，因為航母編隊及艦載軍機的海空控制半徑，遠達數百公里，可切斷外部勢力干預台海事務的通道，而編隊攜帶的長程導彈，可有效打擊台灣東部的軍事基地。文章又稱台灣的中央山脈以東，之前被視為能免受解放軍打擊的安全區，設置了大量疏散基地及防禦設施，試圖在遭到解放軍打擊時，分散部署主力戰機，但解放軍航母編隊出現在台灣東部海域，意味這些安全區已經失去意義。

中央廣播電視台旗下微信公眾號「看台海」昨引述海軍研究院大校副研究員唐莉在的分析，指這次山東艦航母編隊作為體系力量參與環島演訓，可說是非常突出的亮點。山東艦航母編隊作為大國海軍的戰略平台，其出島鏈進西太已充分展現解放軍遠海體系作戰能力大幅提升，同時也是向「台獨」勢力釋放出強烈震撼信號。

台昨偵獲70大陸軍機11戰艦

針對解放軍持續對台軍演，台國防部通報稱，統計自上午6時至下午4時止，合計偵獲蘇愷30、殲10、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次，其中踰越中線及進入西南、東南空域35架次；軍艦11艘次。台國防部表示，台軍運用聯合情監偵措施，綿密掌握大陸軍方動態，依不升高衝突、不引發爭端原則，責派在航任務機、艦及地面導彈系統，嚴密監控、適切應處。

台總統蔡英文前天於總統府聽取有關台海周邊安全情勢簡報，並透過facebook表示，台灣即時掌握台海周邊的安全情勢，台灣軍方和「國安單位」也正24小時堅守崗位，守護台灣安全，呼籲台灣民眾安心，並給予軍方和海巡人員最大的支持。

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