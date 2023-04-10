玩具槍被判真槍 福建商人刑滿仍申訴

黃河僅初中學歷，早年在國企做電工，下崗後和朋友先後開辦過彈簧廠、塑料廠。2003年9月，他在村中開辦了一家玩具廠，並從香港買回台灣生產的玩具槍仿製，其生產的黃河牌玩具槍一度遠銷捷克、菲律賓等國。

「我造的槍能裝備一個師。」黃河近日接受「澎湃新聞」採訪時說，「但我認為我無罪，我還要繼續申訴。」黃河將兩把遺留家中的玩具槍拆開展示其發射原理，「這是利用壓縮彈簧來推動BB彈發射的，每次只能完成一次擊發」。他承認，其中一款EG723型氣手槍是利用壓縮氣體為動力可以連發。黃河的玩具公司當年被查出該型手槍375支，被認定為槍支，也是導致判罪的槍型。

黃河的律師認為，判決書認定作案時間是2008年初至2011年7月，黃河當時並不知道生產的玩具槍中，有槍口比動能超過1.8焦耳/平方厘米即構成刑法意義上的槍支；而認定為槍支的規定，在2011年1月才由公安部網站首次公布。

此前，僅1996年10月1日實施的《槍支管理法》第46條的規定：「本法所稱槍支，是指以火藥或者壓縮氣體等為動力，利用管狀器具發射金屬彈丸或者其他物質，足以致人傷亡或者喪失知覺的各種槍支。」