美動物園辦歡送派對 大熊貓丫丫月底歸國

中新網報道，孟菲斯動物園（Memphis Zoo）8日特地為丫丫準備了一個彩色大蛋糕。約有500人在動物園中國館參加活動，他們向丫丫道別，在告別信上簽名，表達對丫丫的惜別之情。動物園還邀請當地華人小朋友表演中華武術，向來參加活動的民眾展示中華文化。不少未能到現場的丫丫粉絲，在動物園社交媒體帳號下留言，和丫丫說再見。

20年租期終 園方稱正研後續合作

據「澎湃新聞」在微博發布的現場影片，孟菲斯動物園首席執行官麗貝卡·溫徹斯特稱，與中方合約已到期，正討論後續合作，丫丫可能會在動物園待到本月底，隨後返回中國。

丫丫於2000年8月在北京出世，作為中美共同保護和研究大熊貓計劃的一部分，丫丫和同伴樂樂於2003年4月一起抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯。最初的協議為10年，2013年到期後又延長10年，租借期到今年4月7日止。去年12月21日，孟菲斯動物園宣布，將歸還丫丫和樂樂，結束20年的租借期。

近年當地動物保護組織多次指控動物園涉嫌虐待丫丫及樂樂，令牠們營養不良，患牙齒疾病及出現心理問題。園方駁斥保護組織散播假消息。

今年2月1日，園方突然宣布樂樂被發現在睡覺時死亡。中方赴美大熊貓專家組與美方專家共同完成屍檢，初步判定心臟病變導致樂樂死亡。

其後，有旅美華人赴孟菲斯動物園拍下丫丫的照片與影片，顯示丫丫瘦骨嶙峋，毛髮稀疏，指出「丫丫的情况很不好，感到特別無助」，並對丫丫喊話「丫丫你要堅持，堅持到回國」。這一系列的影片點燃中國網民的憤怒，輿論批評孟菲斯動物園照顧不周，有虐待大熊貓的嫌疑，呼籲中國官方盡速接回丫丫。據新華社報道，經專家組評估，丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便正常，體重穩定。