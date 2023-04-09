麥考爾：倘解放軍攻擊 美或派兵保台

眾院外委主席：盡力加速交付武器

根據台灣總統府新聞稿，蔡英文致辭時表示，前一天剛完成出訪，在美國也與眾議院麥卡錫議長等人見面交流，很高興剛回到台灣就能接待美國好朋友。她要再次強調，台灣人民熱愛民主、追求和平，更會善盡國際責任，「我們會持續與美國及理念相近國家合作，共同捍衛民主自由的價值」。

麥考爾隨後致辭時，首先以中文說「我們愛台灣」，指訪團此行與台灣各界領導高層見面，從半導體到太空科技等領域。他認為，北京視台灣的力量、開放及韌性為眼中釘，中共最害怕的就是自己的人民，而大陸受到壓迫的人民只需要看看海峽對岸的台灣，就可以看到民主的模樣。

總統府未披露蔡英文與麥考爾是否談及解放軍當天開始的軍演。台灣島內政壇各方紛紛表態，國民黨指出，兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定，不樂見任何會影響兩岸交流、傷害兩岸和平、區域穩定的舉措。

民進黨強調，中共在蔡英文出訪返台後，隨即宣布3天環台軍演，針對性極強，也無端升高台海緊張，破壞兩岸關係。立法院長游錫堃說，對大陸屈膝軟弱無法保護台灣，台灣有海峽天險、先進武器，如再加上台灣人民強烈的防衛意志，中共應該不敢輕易攻台，唯有備戰才能避戰。