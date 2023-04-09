麥考爾：倘解放軍攻擊 美或派兵保台

【明報專訊】台灣總統蔡英文昨午在台北賓館宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪問團，感謝美國國會透過跨黨派合作，以立法方式實踐對台灣安全的承諾。麥考爾說，他作為外委會主席，批准了對台武器軍售，他要向蔡承諾，盡一切所能，加速交付這些武器。麥考爾接受Fox News訪問時指出，如果解放軍侵略台灣，美國可能派兵保台，「這是我們自二戰以來從未採行之舉」。
眾院外委主席：盡力加速交付武器
根據台灣總統府新聞稿，蔡英文致辭時表示，前一天剛完成出訪，在美國也與眾議院麥卡錫議長等人見面交流，很高興剛回到台灣就能接待美國好朋友。她要再次強調，台灣人民熱愛民主、追求和平，更會善盡國際責任，「我們會持續與美國及理念相近國家合作，共同捍衛民主自由的價值」。
麥考爾隨後致辭時，首先以中文說「我們愛台灣」，指訪團此行與台灣各界領導高層見面，從半導體到太空科技等領域。他認為，北京視台灣的力量、開放及韌性為眼中釘，中共最害怕的就是自己的人民，而大陸受到壓迫的人民只需要看看海峽對岸的台灣，就可以看到民主的模樣。
總統府未披露蔡英文與麥考爾是否談及解放軍當天開始的軍演。台灣島內政壇各方紛紛表態，國民黨指出，兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定，不樂見任何會影響兩岸交流、傷害兩岸和平、區域穩定的舉措。
民進黨強調，中共在蔡英文出訪返台後，隨即宣布3天環台軍演，針對性極強，也無端升高台海緊張，破壞兩岸關係。立法院長游錫堃說，對大陸屈膝軟弱無法保護台灣，台灣有海峽天險、先進武器，如再加上台灣人民強烈的防衛意志，中共應該不敢輕易攻台，唯有備戰才能避戰。