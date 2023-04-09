軍校學者：圍台懲獨新模式

蔡英文近日過境美國並同美議長麥卡錫及國會議員見面。國際關係學院副教授鍾厚濤認為，這是美台官方關係又一「突破」，是對中美政治互信基礎的破壞，是對國際法和國際關係基本準則的破壞，向島內台獨分裂勢力發出錯誤信號。

張弛認為，此次演習有台獨分裂勢力惡意挑釁在先、解放軍堅定反制在後的先後關係。軍事反制措施是「對台獨分裂勢力挾洋自重惡劣行徑的正義懲戒」，也是對美台勾連行徑的必要回應。他同時強調，此次軍事反制懾壓行動針對台獨分裂分子，不是台灣普通民眾。

指目標指向明確 兵力運用靈活

張弛分析，將環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習兩者結合來看，一是目標指向明確，戰備警巡從多方向全面逼近台島，通過演習部隊發布的圖片或短片，可清楚看到台島中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進逼力度非常大。二是兵力運用靈活，包括驅逐艦、護衛艦在內的海上力量，從四個方向逼近，空中多種型號先進戰機同時越過海峽逼近台島，多領域強力支援。

「綜合來看，這種模式可能會成為解放軍今後圍困台島、懲戒台獨分裂勢力的新模式。」張弛說。

值得關注的是，此次演習的亮點之一，即山東艦航母編隊作為一個體系力量，在第一島鏈外部署，這說明中國遠海體系作戰能力得到大幅提升。

大陸近日公布一系列對美台的反制措施，包括對美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人採取反制措施，對「台獨頑固分子」蕭美琴實施制裁，懲戒台灣遠景基金會、亞洲自由民主聯盟等宣揚「台獨」有關機構。而從5日上午開始，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，開啟為期3天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

清華大學台灣研究院副教授鄭振清表示，大陸通過執法和軍演來落實「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」的歷史和法理事實。

特約記者 鍾健