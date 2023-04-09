解放軍環台警巡演習 發起電子戰 提檢驗奪「制海空信息權」能力 台：偵獲71大陸軍機

未公告演習具體區域

央視報道，接令後，東部戰區陸軍遠程箱式火箭炮系統，海軍驅逐艦、護衛艦、導彈快艇、岸導突擊群，空軍殲擊、轟炸、干擾、加油機，火箭軍常規導彈旅等任務兵力，快速集結預定區域展開作戰部署；對抗力量全程展開電子偵察、干擾壓制等支援行動，重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取「制海權、制空權、制信息權」能力。

「制信息權」主要靠電子戰，干擾破壞敵方雷達、通訊等，解放軍會出動電子干擾特種飛機實施。去年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，大陸圍台演習時未提到「制信息權」課目。昨日演習也未如去年提前2天預告演習區域，當時解放軍發射火箭炮和11枚東風系列彈道導彈，其中短程戰術彈道導彈東風15B。央視昨播出的導彈車準備發射畫面，也疑似該款導彈，但「對預定目標實施模擬打擊，檢驗火力快速反應和遠端精打效能」，沒點火發射。

據報道，在奪取制空權演練中，空軍數十架戰機掛載實彈，在預警機、干擾機、加油機引導支援下，展開多波次中遠距空戰對抗；為全面奪控海空優勢，在台島周邊海域，艦艇編隊與反潛巡邏機組網建鏈，協同反潛「獵鯊」。

台灣總統蔡英文5日過境美國加州，會見美國眾議院議長麥卡錫等多名議員，北京強調將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，除了5日起在台海開展巡航巡查3天，7日宣布制裁懲戒美台4機構及個人，福建靠近台灣馬祖列島的羅源在8、11、13、15、17及20日每天上午有4小時進行實彈射擊訓練，福州和平潭兩海域也有射擊訓練。

台灣陸委會昨對大陸破壞台海及區域和平穩定表達嚴正譴責與抗議，強調台灣不會退縮屈從，更不會挑釁冒進。國防部指中共以蔡英文出訪過境美國為藉口實施軍演，嚴重破壞區域和平、穩定及安全；強調將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保台灣安全。

台軍昨偵測到解放軍殲10C、殲11、殲16戰機，運油20、轟6K轟炸機及空警500等各型軍機，其中45架從北、中、南踰越海峽中線及進入西南空域。大陸太原號驅逐艦當天下午逼近台灣海域，台軍迪化艦、海巡10079艇持續監視，雙方距離3海里內。《自由時報》指，昨下午有美國軍機進入大陸演習區，解放軍以廣播要求離開。

山東艦料今加入演習

央視稱位於西太平洋的航母山東艦加入演習，料今出動殲15艦載機，而殲20隱形戰機會否加入增援，東風導彈是否試射，也備受關注。

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