美軍菲增4基地 華專家：意在台海 最近距台400公里 急於威懾北京棄武統

美菲2+2對話 勢涉南海軍事合作

本周二（11日），華盛頓有一場「2+2」部長級對話舉行。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，將與菲律賓外交部長馬納羅和國防部長加爾維茲，展開這場睽違7年的美菲2+2對話，進一步深化兩國安全關係，議題勢必涉及南海的軍事合作。而美菲「肩並肩」大規模聯合軍事演習，也在此時同步上演。

中國地緣政治學及戰略學家、軍事專家倪樂雄上周接受本報訪問，他指出，美國的印太戰略裏，南海問題與台海聯動，美方重拾「南海牌」，實際是怕中國近期對台「動手」。

2027、2026、2025……美國將領、專家智庫今年把「大陸對台動武時鐘」不斷撥前。外界認為，「解放軍攻台時間」預測愈來愈近，對美方帶來「焦慮」。

美國進入南海目的，除了傳統認為爭奪地區影響力，遏制中國對外發展、軍事擴張，保證南海航道不被控制，事實上還包含對台軍事援助、策應的意圖。倪樂雄認為，美軍規劃從側面牽制台海，以求台海「有事」時最快支援台灣，軍事干預，因此把菲律賓幾個新增據點作為軍事行動的前進基地。

今年2月，菲律賓總統小馬可斯同意加強美菲《強化防務合作協議》（EDCA），商定在原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限。根據協定，美國獲准進入菲律賓基地聯合訓練、預先部署設備以及建造跑道、燃料儲存和軍事住房等設施。

菲當局4月3日公開這4處據點具體位置：卡加延省拉洛機場（Lal-lo）和卡米洛．奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias），相鄰伊莎貝拉省加穆鎮的梅爾喬．德拉．科魯茲陸軍營地（Melchor Dela Cruz），以及巴拉望島南端面向南海的巴拉巴克島（Balabac Island）一處基地。

進可援台 退可守海峽阻解放軍東出

倪樂雄指出，菲幾個新基地最近距台灣約400公里，讓美軍未來的空中、導彈打擊能力，對中國的台灣戰略造成很大威脅。在戰時，美軍依據呂宋島北部3個新據點，進，可跨海從台灣南部登陸，與北面的駐日美軍和日自衛隊配合，增援台灣；退，可卡住巴士海峽，阻止解放軍海軍東出西太平洋，或從台灣南部「侵台」。

台灣政治大學外交政策研究中心訪問學者畢特洛上周也指出，呂宋島3處海陸空據點非常接近台灣，都是運行中的基礎設施，要改善或建造設施都相對容易。來自菲律賓的畢特洛對中央社說，相較於尚未建設的巴拉巴克島，可看出呂宋島3處據點有投入使用的「緊迫性」，明顯是想應對台灣可能的突發事件。

大陸一名不具名軍事專家相信，美軍會在呂宋島據點部署海馬斯機動多管火箭系統（HIMARS），甚至短程導彈，火力足以奪得台菲間海區的制海權。而新據點位於呂宋島東北端，美軍的增援來自沖繩和關島，中國較難攔截。他指出，美國目前的島鏈戰略，是試圖以更少兵力，阻止解放軍輕易進出第一島鏈。

美菲同盟已久，但關係並不一直熱切。菲律賓前總統杜特爾特在2016年上任後，曾揚言退出美菲同盟並靠攏中國。到小馬可斯去年6月上台，菲美關係回溫。形成鮮明對比的是，菲律賓愈來愈多指摘中方在南海「侵權」。值得一提的是，在2月決定增加4個軍事基地供美方使用數日後，菲方就指摘中方海警船在南沙仁愛礁附近向菲巡邏艇照射激光，引發一場風波。

南海成「秀肌肉」舞台 互威懾不真打

倪樂雄判斷中方目前在南海，會穩住已控制島礁靜觀其變。不過他認為，南海已變成一個各方「秀肌肉」的舞台，只是互相威懾，「不可能打起來，（因為）大家的日子都很難過，小國也不想站隊」。

「美國有把握在南海打贏中國，但內心害怕跟中國打一仗，因為打勝仗也要斷一腿。」倪樂雄進一步解釋，所以美國「張牙舞爪，拉幫結派」，在菲新增4個基地，擺出隨時可打仗的姿勢，爭取透過威懾，打消中國武力統一台灣的想法。倪直言中國也不想開戰，最簡單的判斷，就是沒有支援武器給俄羅斯，「讓烏克蘭戰場把北約纏住了，才是打台灣的邏輯」。

實際上，美方擔憂印太局勢，中方也關切美菲軍事合作。中央外事辦主任王毅4月3日藉在北京會見菲律賓前總統阿羅約，提出中菲「三不能」：不能讓海上問題阻礙雙邊關係整體發展，不能讓第三方破壞中菲友好關係，更不能允許冷戰思維回潮，損害地區和平穩定。

中國外交部發言人毛寧4月4日也針對美國在菲新增軍事基地一事，批評美方不斷在本地區加強軍事部署，其結果必然是加劇局勢緊張，提醒「地區國家應該深入想一想到底什麼才是互利的，從而做出真正有利於自身利益，有利於地區和平穩定的選擇」。昨更傳出，南下視察的中央軍委主席習近平，到湛江檢閱南海艦隊。

「美國長遠還是最重視對付中國。」倪樂雄特別提到地緣戰略方面，除了南海、台海，美國對華「工具箱」還有不少藏貨可以聯動。美國參議院3月中通過一項兩黨決議，宣布承認「麥克馬洪線」為印度和中國的邊界，承認中國藏南地區是印度「不可分割的一部分」。倪說，這就是軍事攤牌之前，「美國拿出的新工具」。

明報記者

（時事解構）