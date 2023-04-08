「追馬族」跨四省 盼向台示友好

楊先生表示祖父曾是國民黨員，自己長大後也對國民黨有特殊情感，認可「三民主義」，加上疫情3年沒有出行，「順便出來走走」。

稱蔡英文來訪也一樣

路途中，楊用盡不同方法，趕往不同地點。在湖南時，不知道馬氏家鄉具體位置，他就坐長途巴士到白石鎮，看到人多的地方就下車，正好就是白石鎮譚口村；又試過爬到半山腰，目睹馬英九的車離開了參訪點。儘管大部分時間只能遠遠地看着車隊，但仍幸運地看到馬英九本人4次。

楊稱，此前對馬並不特別了解，但「對他好等於對台灣好」。楊先生解釋，曾經在網上關注到，只有5%台灣人認可自己是中國人，「希望讓台灣人看到，大陸同胞很友好，不是大家所看到的只有兇巴巴的一面，哪怕是只有5%也要維持」。因此每到一處，楊先生希望用自己的熱情高喊，迎接馬英九。他補充道，如果來訪的是民進黨蔡英文，也希望表達這種友善的情感。

重慶一站，是他最接近馬英九的一次。楊留意到馬在山城喊了「重慶的朋友們」，「在別的地方沒有這麼喊，只是說『謝謝大家』、『歡迎來台灣』，也沒有停留這麼久。說明他對重慶還是有感情的，畢竟國民黨以前在這邊待了很長時間，是抗戰的指揮中心」。

另一名來自湖南的Mike則在湖南「追過」三場，其中在周南中學見到馬英九本人。「馬的氣質還蠻好的」，他稱自己並非「馬粉」，只是關注台灣局勢，認為台灣是中國的一個省，屬於歷史遺留問題，早晚都會解決，「他回來也挺不容易，然後也想看看他，他這次來對兩岸和平及交流發展非常有意義」。

Mike還觀察到，馬在湖南和重慶的行程發生變化，分別參觀了鐵建重工、三一重工和賽力斯兩江智慧工廠，「（台灣人）去感受一下科技創新、人工智能挺好的，讓他們加深對大陸科技創新成果的了解，促進兩岸科技交流」。

明報記者