習近平南下廣州 厚待馬克龍賞園品茗

央視畫面顯示，習近平在松園水岸迎接馬克龍，愉快握手後，在庭園散步交流。兩人身穿西服，但都沒打領帶，身邊只有一名翻譯跟隨，不時駐足交談，觀賞嶺南園林的獨特景致，其間品茶休憩，茶葉是廣東特產，包括潮州鳳凰單叢和英德紅茶金毛毫。松園是廣東當局迎接外賓和領導人常用場所，不對外開放。

共商烏危機 習：政治解決唯一出路

習近平邀請馬克龍共進晚餐，繼續就烏克蘭危機深入交換意見。習指烏危機成因複雜，延宕下去對各方都不利，政治解決是唯一正確出路，中方絕不從私利出發處理問題。習稱這兩天在北京和廣州進行了深入、高質量交流，增進了了解和互信。馬克龍感謝習為此訪做出熱情精心安排，形容此訪非常成功，期待習明年訪法。雙方也發表了中法聯合聲明。

昨日稍早，據《南方都市報》消息，馬克龍在中山大學黨委書記陳春聲、校長高松等人陪同下，於中山大學廣州校區南校園懷士堂前會面合影，後從懷士堂出發，沿校園中軸線步行參觀校園。經過黑石屋、孫中山銅像、馬丁堂、惺亭、新博物館等地，沿途獲學生和民眾熱烈歡迎，圍觀者不斷尖叫揮手，馬克龍積極回應，越過安保人員與大家握手。有握手學生事後稱，手上古龍水味道久久不散。

在步行抵達中山大學體育館後，馬克龍首先用普通話和粵語向學生們問好，並與中山大學中法核工程與技術學院、外國語學院等1000名學生展開名為「與中國青年的見面會」的交流活動，回答學生提問。法國駐華大使館官方微博引述馬克龍的講話：「我想對你們這一代人說：歡迎來法國。學習法語，就是獲得一個走向世界的媒介。」2010年，中山大學與法國政府合作建立中法核學院。

空巴獲200億美元訂單 拓生產線

昨日也是馬克龍此次3天國事訪問的最後一站。除了隨行法國博瓦勒動物園園長談續租大熊貓，商業代表團也收穫頗豐。其中，法國飛機製造商空中巴士公司宣布，與中國簽署160架飛機的批量採購協議，總價值約200億美元，並將在天津建設第二條生產線。鐵路設備製造商阿爾斯通、法國達飛海運公司、核電供應商法國電力公司、化妝品集團歐萊雅等公司，以及法國豬肉行業等也都與中國簽署協議。