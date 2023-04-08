北京聞風：消博會周一開幕 經濟信號密集釋放 ／文：鍾鳴九

根據官方公布的消息，本屆消博會在規模上較上屆有所擴大，來自60多國和地區的3100餘個知名品牌參展，近30家世界500強或行業龍頭企業CEO將線下參會。內地觀察人士表示，作為疫情防控平穩轉段後中國舉辦的首場重大國際性展會，其提振消費信心之意突顯。

從去年底中央經濟工作會議到今年政府工作報告，恢復和擴大消費均被擺在經濟工作的優先位置。商務部將今年定為「消費提振年」，各地也相繼推出消費刺激政策措施。中國人民銀行3日發布的調查報告顯示，內地首季傾向於「更多消費」的居民佔23.2%，比上季增加0.5個百分點。遼寧大學校長、商務部經貿政策諮詢委員會委員余淼傑認為，隨着各類舉措落地，消費將迎來反彈性恢復，成為上半年拉動內地經濟的「火車頭」。

吸外資擴開放 近期施策重點

值得注意的是，商務部副部長盛秋平在介紹本屆消博會籌備情况時說，許多參加消博會的外國企業利用海南自貿港政策優勢，在海南開店設廠，一些企業在此設立區域總部。分析人士認為，吸引外資、擴大高水平對外開放是本屆消博會的另一個重要信號，也是近期內地經濟施策重點。

不久前，國家主席習近平在致中國發展高層論壇2023年年會賀信中指出，「將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放」。國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會、調研海南自貿港建設等多個場合均表示，中國將優化營商環境，進一步放開市場准入。內地觀察人士稱，包括蘋果、寶潔、輝瑞等在內的近百家外企高管近期紛紛到訪，某程度上證明內地的吸引外資舉措正在生效。

海南自貿港創新着力外資服務

余淼傑表示，預計中國今年將進一步通過自由貿易試驗區、海南自由貿易港等開放的前沿地帶，創新開放方式，做好外資企業服務工作，助推吸引外資的質量和數量再上新台階。

此外，「全球消費論壇」作為消博會配套活動，今年將聚焦「新模式、新業態、新消費、新趨勢」，其中數字經濟及消費因近期政策加碼不少而頗為外界關注。分析人士指出，數字經濟正成為中國對外合作新重點。第六屆數字中國建設峰會將於4月27至28日在福建省福州市舉行。業內人士表示，屆時基礎設施數字化、數字技術創新、數字經濟對外開放等議題將釋放更多信息。

文：鍾鳴九