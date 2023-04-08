豐縣鐵鏈女虐待案 夫判囚9年 5人拐賣囚8至13年 網民質疑過輕

法院查明，1998年初，時立忠、桑合妞以治病等為名，把小花梅從雲南福貢縣拐騙至江蘇東海縣，以5000元（人民幣，下同）賣給農民徐╳東。數月後，小花梅去向不明。同年6月小花梅在河南夏邑縣被譚愛慶及其妻李╳玲（情節較輕未予追訴）發現，收留後以3000元賣給霍永渠、霍福得。霍永渠、霍福得把小花梅帶至江蘇豐縣歡口鎮，經劉╳柱（情節較輕未予追訴）介紹，以5000元轉賣給董╳更（已故）及其子董志民。

董志民將小花梅帶至家中共同生活，1999年至2020年先後生育8個子女。剛開始她生活基本能夠自理，生育二子、三子後，精神障礙症狀逐漸加重，2017年生育六子後病症更加明顯，但未獲及時治療，還被董志民從2017年7月起以繩索綑綁、鐵鏈鎖脖等虐待、拘禁，時常挨餓受凍，生活環境惡劣，致精神分裂症不可逆轉。

網民：被迫生子時間都不止9年吧

案件宣判後，網民多數認為刑罰過輕，質疑「被迫生孩子的時間都不止9年吧」。