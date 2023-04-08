外訪返台 蔡英文：台面臨威脅時更團結

稱與美面談助兩岸平穩 盼京克制

離開美國洛杉磯前，蔡英文與隨團記者茶敘介紹外交成果。她說，利用過境跟美國友人見面是常有的事情，跟美方有面對面溝通機會，對兩岸關係平穩跟區域和平其實有幫助，她希望北京方面可以自我克制，不用過度反應。

至於與美國眾議院議長麥卡錫及美國國會議員會面時，是否提到軍購，蔡英文稱，台灣對美確有軍事採購，希望能如期交貨。她也指出，與各國實際交往跟實質關係建立，和友邦維持外交關係同等重要，外交和國安團隊應齊頭並進。

台灣即將迎來2024總統大選，針對如何交棒給下一任總統。蔡認為，她以現任總統所主導的外交政策，對台灣是最好的政策，她也相信現在在做的事情，對台灣是最好的，未來不論哪個黨的候選人當選總統，希望也能以確保台灣最佳利益來形塑。

「美國之音」援引美國國務院6日發布的新聞稿報道，國務卿布林肯接受「歐洲新聞台」訪問時表示，中國不應該採取任何單邊行動破壞台灣海峽現狀，如果北京的舉措引發危機，則幾乎對世界上每一個國家都有影響，可能嚴重破壞全球經濟。

布林肯再次強調，美國政府不希望也不尋求衝突，不是要遏制中國。「對台灣，我們的政策數十年來一以貫之。中國大陸和台灣之間的任何分歧都需要和平解決。」