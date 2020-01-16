京制裁美台4機構 蕭美琴再上榜 被指便利「台獨」活動 美哈德遜研究所：中共滅聲不會奏效

有關反制行動的公布部門及表述不同。其中，《關於對美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人採取反制措施的決定》由外交部發出，外長秦剛昨簽署第一號外交部令，宣布當天起實施。

點名美4負責人禁入境凍結資產

外交部稱，美國哈德遜研究所、列根總統圖書館為蔡英文在美從事「台獨」分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。依據《反外國制裁法》，決定對上述兩機構及其負責人採取反制措施，包括凍結4名負責人的中國境內資產、禁止入境等。

《環球時報》稱，美國保守主義智庫哈德遜研究所長期對華態度強硬，涉台立場激進；而列根圖書館是台灣政客過境美國時常見活動場所。

針對蕭美琴的制裁措施，由中共中央台辦受權宣布，並批評「台獨頑固分子」蕭美琴挾洋自重，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，冥頑不化謀「獨」。去年8月，美國時任眾議長佩洛西訪台後，台辦也宣布將蕭美琴列入「台獨頑固分子」清單，採取措施與今次一致，都是禁入境、禁合作和終身追責等。

而台灣兩家機構則被「懲戒」，由國台辦宣布。發言人朱鳳蓮昨說，台灣遠景基金會、亞洲自由民主聯盟在民進黨當局指使下，打着「學術交流」、「研討」等旗號，在國際兜售「台獨」主張，極力拉攏、貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」事件，拓展台「國際空間」。大陸決定對上述兩家機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和港澳，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

朱鳳蓮表示，大陸絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑。

遠景基金會：遺憾 台：加深反感

遠景基金會發聲明表達強烈遺憾，執行長賴怡忠稱多年來遠景基金會一直秉持學術獨立的精神，持續推動兩岸對話與相互了解。他也說，亞洲自由民主聯盟是由亞洲各國的民主自由政黨組成，北京此舉難以令人理解。

台灣外交部批評大陸「掩耳盜鈴」，不僅加深台灣人民反感，更自曝共產政權非理性的荒謬本質。陸委會表示，大陸意圖恫嚇、製造寒蟬效應，嚴重破壞兩岸關係，政府對此敵意行徑，表達嚴正抗議與不滿；將持續關注，適時採取必要反制作為。

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