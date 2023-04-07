劉國梁連任乒協主席 打破受查傳聞

劉：工作要提升 包括乒乓外交

內地體壇近期颳起反腐風暴，「乒乓男神」張繼科鬧出欠債風波，乒壇出身的蔡振華、劉國梁也被傳接受調查。此前沉默的劉國梁這次連任，被視為官方闢謠。新華社報道，劉國梁在接受採訪時表示，能夠連任他非常激動，同時感覺到責任感、壓力和使命感；新一屆中國乒協工作要全面提升，包括國家隊建設備戰、全民健身服務體系，還有「乒乓外交」等。

現年47歲的劉國梁多次在乒壇稱王，是中國首位世乒賽、世界盃和奧運會「大滿貫」獲得者。他2003至2017年執教，帶隊橫掃世界乒乓賽多年，獲得30多項國際賽事冠軍；2017年6月卸任時，引發國乒男隊集體罷賽風波。2018年，劉國梁當選中國乒協第九屆主席。他也是現屆全國政協委員。

中國乒協是代表中國乒乓球項目活動的國家級社會團體，並為代表中國參加相應的國際乒乓球活動及國際乒聯的唯一合法組織，也是國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心的常設辦公機構。協會接受國家體育總局和民政部的業務指導和監督管理。