訪復旦大學 馬英九籲推動兩岸年輕人交流

宋濤餞行稱「決不容忍台獨行徑」

新華社昨發表〈慎終追遠 合啟未來〉評論，稱馬英九這趟遲滯了70餘載的歸鄉之旅，蘊含着兩岸中國人攜手同創未來的蓬勃希望，「他是在以實際行動印證：兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，任何人任何勢力都無法改變。兩岸中國人不管走了多遠，始終盼着葉落歸根；不論分離多久，終將團圓」。文章回顧馬英九參觀瞻仰抗戰遺址，稱有助更多台灣同胞「體認到兩岸命運緊密聯結、不可分割，兩岸同屬一個中國的歷史和事實任誰也無法改變」。

台灣陸委會副主委詹志宏昨在記者會稱，中共操控馬英九赴陸訪問，刻意影響兩岸關係、擾亂台灣社會氛圍，「陸委會責無旁貸地持續在關注與提醒馬前總統」。詹志宏還說，馬英九在與陸方人士晤談時，對於所謂的「九二共識」意涵，沒有提及國民黨所稱「一中各表」既有主張，反而稱讚中共的定義是「原汁原味」，令人感到驚訝與遺憾。

陸委會質疑馬未提「一中各表」

連日來，馬英九一行參訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。馬英九昨中午在和平飯店與台商代表座談，並共進午餐；下午到訪上海城市規劃展示館、四行倉庫抗戰紀念館；晚上遊覽黃浦江。馬英九今天返抵台北。