晤歐委會主席談台灣問題 習：指望中國退讓是癡心妄想

另外，與去年抗議時任美國眾議長佩洛西訪台相若，中方4個部門，即外交部、全國人大外事委員會、中共中央台辦及國防部，昨就「蔡麥會」發表「談話」，聲明均對此表示堅決反對，強烈譴責。

中國外交部的聲明主要針對美方。外交部表示，「蔡麥會」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號；督促美方立即停止製造台海緊張因素，停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。

國防部表示，解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。官媒和《解放軍報》等紛紛發表措辭強硬評論。

美航母疑戒備山東艦

此外，日本防衛省統合幕僚監部拍攝到首次進入西太平洋的中國航母山東艦，顯示甲板上停放10多架殲-15艦載機、數架直升機。日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長吉田圭秀昨在記者會稱，他認為中方有意提高航母部隊的運用能力。

台方昨稱，山東艦位於台灣南端鵝鑾鼻東方約200海里處，昨尚未觀察到有艦載機起降。台防長邱國正表示台軍已派遣康定級、成功級巡防艦在距離山東艦5至6海里應變區應對。美國海軍航母尼米茲號（CVN 68）在台灣東部約400海里處，疑似戒備山東艦。