晤麥卡錫談團結 蔡：美支持讓台不孤單 京四大部門抗議 美媒指台國際形象高峰

北京一再表示，美國政府第三號人物、眾議院議長麥卡錫同蔡英文會見的實質是縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，嚴重損害中方主權和領土完整。不過，「蔡麥會」周三依然如期舉行。

麥：美台紐帶比以往更強勁

在約一個半小時的閉門會談後，麥卡錫與蔡英文向在場媒體發表談話。據美國之音報道，麥卡錫說，此次會談在列根圖書館舉行極具意義。他提到美國前總統列根對民主、和平、自由的信念也是美國與台灣人民共享的價值觀。「那些價值觀一直都是我們與台灣人民之間的友誼的基石，它們現在比以往任何時候都還要重要。我認為我們的紐帶目前比以往任何時候或是我生命中任何一個時間點都更為強勁。」

議題涉軍售經濟國際合作

麥卡錫透露了閉門會議的內容，主要涉及三大議題：首先美國必須加強對台軍售，確保武器按時送達台灣；其次要加強經濟合作，特別是貿易與科技；第三，必須在世界舞台上，推廣美台共同價值觀。

蔡英文用英語發表講話，感謝麥卡錫的熱情接待以及他邀請兩黨議員與她會面，形容議員們的參與及「毫不動搖的支持」讓台灣人民感到安心，「知道我們沒有被孤立，也不孤單」。

對於在列根圖書館舉行會談，蔡英文認為極具意義。她表示，列根1982年在美國國會通過的《台灣關係法》之上的「六項保證」，為40多年來一個強勁及獨特的台美關係奠定了基礎。不過，蔡英文說，「我們先前所維護的和平及努力打造的民主，正遭遇前所未有的挑戰」。

蔡英文表示，在與美國國會領袖的會晤中，她重申台灣對捍衛和平現狀的承諾。她說，只有維持這種和平現狀，台灣人民才能繼續在一個自由與開放的社會得到繁榮。

在周三晚間的洛杉磯僑宴，蔡英文談到「蔡麥會」表示，麥卡錫與國會領袖的團結支持讓她深深動容；他們支持台灣的舉動，顯示出在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單。

佩洛西聲明讚蔡麥會

去年8月曾以美眾議長身分高調訪台的佩洛西，周三發表聲明稱讚「蔡麥會」。《華盛頓郵報》指出，這次訪問標誌着台方8年來努力提升國際形象、強化與共享民主價值國家關係的高峰；而台方這項策略的重點，是與美國高層往來正常化。《紐約時報》認為，會晤是一場對中國心照不宣的挑戰。

在會見媒體時，麥卡錫表示，會談無意升高區域緊張，但面對中國威脅挑戰，美國兩黨展現共識，無所畏懼，對台灣的支持堅定不移。

中國外交部發言人毛寧昨繼續強調，「中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

去年8月2至3日佩洛西訪台，8月2日新華社受權公告，解放軍8月4至7日對台舉行「鎖島軍演」。昨至截稿前，中方除了外交部等四大部門發表抗議聲明（見另稿）外，暫未見其他行動。

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