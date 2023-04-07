中法歐會晤 習：合力免烏危機失控 法外交官：習有意適當時候與澤連斯基會談

馬克龍語習：你可讓俄恢復理智

法新社引述馬克龍在雙邊會談中表示，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，破壞了當地幾十年來的和平穩定，並向習近平稱「我知道我可以依靠你讓俄羅斯恢復理智，讓所有人都回到談判桌前」。一位法國外交官稱，在會談期間，習近平表示有意在適當的時候與烏克蘭總統澤連斯基會談；馬克龍「敦促習近平不要向俄羅斯提供任何可用於對烏戰爭的東西」。

新華社報道，習近平還強調化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，通過積累互信創造止戰和談條件；並呼籲嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的承諾，反對在任何情况下使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施；中方願為危機的政治解決發揮建設性作用。

中法關係4點工作 年內啟軍隊交往

至於中法關係，習近平在會見記者時稱，他和馬克龍同意做好4點工作：保持雙邊關係穩定，堅持互利互惠、共同發展，全面重啟人文交流，相互支持、推動完善全球治理。今年內將舉行中法戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話機制新一次會議，盡快重啟立法機構、軍隊等實體交往。雙方重申相互尊重對方主權和領土完整，尊重對方核心利益。

兩國元首共同見證一系列合作協議的簽署，法方將應邀擔任2024年中國國際服務貿易交易會和第七屆中國國際進口博覽會主賓國；中方支持法方辦好2025年聯合國海洋大會，歡迎法方出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

習籲政治解決 克宮稱目前不可能

馬克龍昨也於人民大會堂分別同國務院總理李强、全國人大常委會委員長趙樂際舉行會談。馬克龍最後行程是今天（7日）前往廣東廣州參觀訪問，有消息稱習會同行。

克里姆林宮發言人表示，中國有可從事調解潛力，但烏克蘭局勢目前沒有政治解決的可能性，俄國此刻除了積極攻勢，「別無他法」。