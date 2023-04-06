卸任逾年「金融虎」 光大前董事長受查

一周打兩虎 李曉鵬劉連舸被查

現年63歲的李曉鵬，是名「金融老將」。公開資料顯示，李曉鵬1959年5月生人，早年長期在工商銀行系統工作，曾任工行河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長，短暫擔任中國華融資產管理公司副總裁後，又回到工行，擔任北京市分行行長、工行副行長、執行董事等職。

2013年，李曉鵬離開工行，調任中國投資有限責任公司監事長；次年進入招商局集團，歷任總經理、副董事長。2017年底，他升任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長；在執掌光大4年多後，於2022年3月4日卸任。

光大集團是1983年由財政部和匯金公司發起設立，是中國中央級的三大金融控股公司之一。截至2021年末，光大集團資產規模已超6.5萬億元人民幣，在境內外擁有光大銀行、光大證券、光大控股、光大環境、中青旅、嘉事堂、光大永年、光大水務、光大綠色環保等上市公司。其中光大銀行是最主要利潤來源。

光大集團黨委書記王江昨主持黨委會議，傳達中央調查李曉鵬的決定，與會者表態堅決擁護中央決定，全力配合審查調查，並深刻汲取教訓，深入反思，抓好整改。

三大金融央企之一 光大被納「回頭看」巡查

中紀委當前把國資央企、金融領域列為反腐重點。上月29日，二十屆中央第一輪巡視啟動，光大集團是被納入巡視「回頭看」的5家中管金融企業黨委之一。而光大集團近年已有多名高管落馬，包括去年7月，光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇被開除黨籍，光大控股有限公司原黨委書記、行政總裁陳爽被查。財新報道，2021年底已盛傳李曉鵬被查消息。

李曉鵬是今年中紀委打掉的第二隻「金融虎」。3月31日，中紀委通報中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸受查。據悉與他在進出口銀行和中國銀行的任職都有關聯。