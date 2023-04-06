抵京前通話拜登 馬克龍：願共接觸華加快終烏戰

路透社引述愛麗舍宮聲明稱，馬克龍與拜登期望，參與建設烏克蘭地區可持續和平的共同意願；並都希望能和中國一起，在推動發展中國家與發達國家共同發展方面做出貢獻；為氣候和生物多樣性制定共同議程。

稱與京貿易「存風險」 惟中歐絕不脫鈎

法新社報道，馬克龍昨參加法國駐中國大使館活動，向以法國人為主的與會者發表演講時指出，法國將共同承擔和平與穩定的責任，因此與中國對話至關重要，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。他並表示，儘管與北京的貿易關係「存在風險，也不平衡」，但歐洲絕不能與中國脫鈎，法國將積極承諾繼續與中國保持商務關係。

昨晚，馬克龍為第17屆中法文化之春揭幕，這是中國境內最大的外國藝術節；今天他將會晤習近平、李强、趙樂際等中方領導人；明天南下廣東廣州參觀訪問，據悉會與中山大學學生座談。

本次訪問是馬克龍就任法國總統後第三次到訪中國，也是他第二任總統任期內首次訪華，訪團包含法國企業高管、藝術家和電影製片人在內的約60人。