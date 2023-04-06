解放軍航母山東艦赴西太 閩啟動台海聯巡

山東艦是中國首艘國產航母，母港為三亞。台灣國防部指，將持續嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心捍衛台灣安全。

至於「海巡06」輪，是大陸首艘台海大型巡航救助船，噸位6000噸，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務。作為應對，台海巡署昨宣布，將「啟動台海中北部聯合巡航巡查專項行動」，持續協同國防部運用聯合情監偵系統，嚴密掌握台海周邊海域動態。

台學者：藉海巡表態「蔡麥會」

中央社引述台戰略學者揭仲表示，陸方藉由海巡行動，除了對台方進行「法律戰」，以管理「專屬經濟區」為名管轄台灣海峽；又可進一步否定台海中線，還能透過此新手段，在不大幅升高軍事緊張態勢的情况下，作為對「蔡麥會」的表態。

另據路透社報道，華府智庫新美國安全中心研究員史托克斯（Jacob Stokes）分析：「很明顯台北和華府，以及北京，某種程度上在努力謹慎處理蔡英文過境美國的影響。」一名美國官員表示，美國務院此前已與蔡的團隊仔細協商訪美行程，確保紐約行低調、不會激怒北京。另一名知悉規劃「蔡麥會」的消息人士亦稱，加州行也有類似討論。