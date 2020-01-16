蔡英文料謝美支持 允當負責任可靠伙伴 過境紐約晤眾院民主黨領袖提四要點 蔡麥會勢貫徹主調

蔡英文結束訪問中美洲友邦「民主伙伴共榮之旅」，周二過境洛杉磯並計劃停留三天兩夜。美西時間周三上午10時，麥卡錫率領的跨黨派議員在列根總統圖書館迎接蔡英文，雙方愉快握手寒暄，隨後閉門會晤預計3.5小時，兩人會後共同對媒體發表聲明，並共進午餐。

台總統在美晤眾議長

台美斷交40年來首次

這是台美斷交逾40年以來，台總統首次在美國領土與美國眾議院議長會面。眾議長繼任總統順序僅次於副總統，中方一直強調眾議長美國政府第三號人物，警告美方不要安排美政要和官員同蔡英文會面或接觸，表示將堅決反制。不過，昨除了在台灣海峽中北部開展海事巡航巡查、航母前往西太平洋演訓外（見另稿），暫未有其他行動。

據美國自由亞洲電台報道，「蔡麥會」包括麥卡錫本人在內，與會的共和與民主兩黨跨黨派眾議員共計18人，包括眾院民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher），美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）以及隸屬該委員會的同僚8人。其他還包括眾議院籌款委員會新任共和黨籍主席史密斯（Jason Smith），以及友台國會眾議員柯蒂斯（John Curtis）等5人。

在飛往洛杉磯途中，據中央社報道，張惇涵向媒體說明蔡英文過境紐約期間與美方政要不公開的會面內容。張惇涵表示，蔡英文於紐約當地時間3月30日與傑弗里斯會晤。翌日離開紐約前，也與美參議院3名跨黨派參議員，包括蘇利文、恩斯特及凱利進行早餐會。

張惇涵指出，蔡提到4個重要信息，第一，台方感謝過境美國期間美方的協助與安排。其次，感謝美國總統拜登上任後，不斷以具體行動對台灣表達支持，也感謝橫跨美國參眾兩院而且是跨黨派的議員對台不遺餘力的支持。

第三，蔡除了感謝美方對台海區域穩定和平的關注之外，更期盼台美之間，能夠持續在共同關注的安全議題上繼續合作。蔡承諾台灣會持續扮演負責任伙伴的角色，與理念相近的國家共同維持區域和平穩定。最後蔡強調，台灣會持續作為關鍵而且可靠的經貿伙伴，打造更具有韌性的全球民主供應鏈，為全球疫後的經濟復蘇貢獻正面力量。

蔡下榻酒店外 陸統獨兩派互轟

抵達洛杉磯後，蔡英文在下榻酒店受到約300多名台僑熱烈迎接，酒店外還出現立場不同的兩派在美中國大陸籍人士相互對罵情况。抗議蔡過境的人士高舉五星紅旗，大叫「台獨死路一條」；支持台灣的人士舉綠色布條，寫着「歡迎蔡英文總統，大陸華人支持你」。

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