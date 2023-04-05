體壇反腐擴大 艇協主席受查 消息：調查矛頭指向體局高層

公開履歷顯示，劉愛杰曾任國家體育總局水上運動管理中心副主任、國家體育總局備戰辦主任、競技體育司副司長等職，為中國獲得首枚水上項目奧運金牌（2004年雅典奧運會男子雙人划艇500米）做出過積極貢獻。2017年8月，劉愛杰當選中國賽艇協會主席，主抓東京奧運會水上項目備戰工作。他還是中國皮划艇協會主席，2021年11月當選國際划聯副主席。目前，由中紀委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會，展開對劉愛杰的審查調查。

微博博主稱劉有「G領導」撐腰

數日前已揭發劉愛杰被查的微博體育博主「李平康1991」指出，此人在圈內有「地下組織部長」稱號，而劉背後撐腰的是「G領導」，G領導前秘書「X某」已接受問話後放回。網友留言稱，「G領導」是暗示體育總局現任或前任高層姓氏讀音中帶「G」者，而「X某」疑為體育總局辦公廳秘書肖某。

足壇反腐風暴也讓前任足協主席蔡振華一度傳出「被抓」，其妻隨即在朋友圈曬照「報平安」。蔡振華雖然管過足球，但實際是乒壇名宿，帶領國乒重回輝煌，由鄧超自導自演的2023年賀歲片《中國乒乓之絕地反擊》就是以蔡為原型。

蔡振華的接班人劉國梁，近日也被指牽涉假球事件，劉迅速公開闢謠。不過「李平康1991」表示，關於劉國梁傳聞，「從我了解的情况看，不是空穴來風」。

張繼科事件 政法委促查清有否違法誹謗

另邊廂，乒乓球奧運冠軍張繼科用前明星女友私密照償賭債事件繼續發酵。中央政法委亦介入發聲，敦促有關部門查清「有沒有人違法犯罪、有沒有人造謠誹謗、有沒有人渾水摸魚」。中國乒協相關人士昨向傳媒證實張繼科已退役，不是運動員編制。中外媒體過去多次提及張嗜賭，德國媒體2015年揭露，在德國參加比賽期間，張繼科被發現曾經偷偷溜出酒店，和一群人前往賭場。國家體育總局乒羽中心相關人士昨稱「沒人舉報就沒有進行調查」。

此外，體育圈還盛傳，舉重界也展開了反腐清理行動；同時，已經有裁判被帶走調查。​​​