馬克龍訪華游說不撐俄侵烏 盼維繫歐中貿易關係

該名官員認為，中國是全球唯一有能力「立即、徹底影響」這場衝突的國家。馬克龍的目標還包括維繫並重新平衡歐洲與中國的貿易關係，並捍衛法國在亞太地區的利益。在歐盟內部，經濟龍頭法國和德國都認為與中國維繫貿易是優先要務，但鄰近烏克蘭的東歐國家則希望加大力道施壓中國。歐盟委員會主席馮德萊恩已抵巴黎，一起準備訪華。

中國駐法國大使盧沙野對《歐洲時報》表示，馬克龍此訪對外釋放出兩國密切各領域合作、攜手應對全球危機的積極信號。中法將簽署一系列合作協議，推動航空航天、民用核能、農業食品等傳統領域合作，擴大雙向貿易和投資，同時積極挖掘綠色能源、科技創新等領域合作潛力，加強在應對氣候變化、生物多樣性保護等方面溝通協作。

盧沙野說，希望法方克服第三方干擾因素，積極為中國企業提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境，特別是在電訊、高科技領域。

馬克龍今天將與旅居北京法國人會面，明天分別會晤國家主席習近平、總理李強和全國人大委員長趙樂際，晚間接受國宴款待，周五將前往廣州與當地學生見面。