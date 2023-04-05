馬拜祭抗日名將張自忠墓拭淚

馬英九此行已先後到訪南京、武漢、長沙、重慶等城市，昨為第九天行程。在上午，馬英九一行近9時抵達張自忠烈士陵園，陵園外約7時許已有民眾站在對面馬路守候。參觀期間，馬英九在張自忠的雕像前佇立良久，聽聞導覽人員講解張的生平時，數度眼眶泛紅。

他帶領學生到張自忠墓前獻花，三鞠躬致意並默哀一分鐘。馬英九致送的花圈，以「中國國民黨前主席馬英九」署名。內地傳媒報道，馬英九與張慶成交談時，哽咽表示張自忠受了很多委屈；一心求死明志，壯烈成仁之心令人動容。

張自忠在1940年5月的棗宜會戰中以身殉國，是抗日戰爭中，國民革命軍陣亡的最高級將領。當年靈柩抵重慶，由蔣介石臂挽黑紗迎接靈柩。現時陵園裏的紀念館，掛有毛澤東所書寫的「盡忠報國」、蔣中正的「英烈千秋」挽辭。

訪重慶蔣介石官舍國民黨校舊址

馬英九下午轉往重慶抗戰遺址博物館，該館為蔣介石重慶官舍舊址。當講解員在園區內的「孔園」，提到當時住這裏的孔二小姐，是孔祥熙女兒孔令偉。馬英九突然透露，當年飛虎隊的陳納德將軍，曾經很愛慕蔣夫人宋美齡女士，「這很多人都不知道吧」。

在看到抗戰時期，官士兵們使用的餐具和物品，馬英九感慨良多，為當時的物力維艱、生活艱難，但萬眾一心，不畏日軍轟炸，只為抗戰齊心努力而感動。他說，這就是「全民抗戰」的寫照。在馬英九參訪期間，園區閉館，約二百名民眾在現場等待馬英九，直到馬離開後，園區才重新開放。

馬英九昨日還到訪了國民黨中央政治學校舊址，其前身是該黨「中央黨務學校」。該校是馬英九的父母馬鶴凌和秦厚修相識的地方。

參觀車廠 體驗智能座艙按摩豎拇指

另外與早前湖南一樣，馬英九行程還臨時加插參觀工廠，他昨日去到賽力斯汽車兩江智慧工廠，並體驗了賽力斯汽車上的鴻蒙智能座艙，又通過語音打開了華為鴻蒙智能座艙的座椅按摩功能，體驗之後，馬英九豎起了大拇指。

明報記者