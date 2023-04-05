蔡麥會晤 京：跟蹤事態力捍主權 白宮重申例行過境 中方沒理由過度反應

即將上演的「蔡麥會」，自上月底以來備受外界關注。中方亦多次警告，若舉行會晤，中方將採取反制措施。不過，在麥卡錫辦公室發出的採訪通知顯示，蔡英文被稱為「台灣總統」，也將有其他跨黨派議員與會。

京：反對安排蔡英文竄美 別安排政要會面

中國外交部昨對此再作出回應。發言人毛寧強調，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡英文會見。因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整。中方敦促美方不得允許蔡英文「過境」竄美，不安排美政要和官員同蔡會面或接觸。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

中國駐洛杉磯總領館發言人昨也發出千餘字新聞稿回應。發言人表示，麥卡錫無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無視「前車之鑑」，執意打「台灣牌」，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係，只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心。

駐洛杉磯總領館發言人警告稱，蔡英文等「台獨」分裂分子逆歷史潮流而動，不斷「倚美謀獨」，甘當一些勢力「以台制華」的棋子，必將以失敗告終，必將遭到歷史的正義審判。

去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，引發解放軍進行環台灣島的「鎖台軍演」。對於「蔡麥會」，中方會否舉行軍演一事，中方均未正面回應。

台：京「護主權」脫離現實不值一駁

另邊廂，台灣方面對北京的反應不以為然。台外交部昨表示，北京外交部近日針對蔡英文此次出訪及過境美國行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。美國之音昨則引述白宮首席副發言人奧莉維亞‧達爾頓（Olivia Dalton）表示，蔡過境是「非常例行性的」，「中華人民共和國這次也沒有理由過度反應」。

京學者：中美再多對話 亦難改善關係

針對「蔡麥會」，北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思認為，如會晤舉行，他個人判斷北京必有強烈反應。近日在新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院演講時，王緝思說，中美關係惡化的癥結在於各自的國內政治問題，再多的對話都難推動兩國關係改善，中國也已不對改善中美關係抱任何期望。

或是為避免「蔡麥會」可能造成的困擾，鴻海集團創辦人郭台銘昨在洛杉磯和台僑聚會，並突然宣布提前2天結束訪美旅程，5日回台。

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