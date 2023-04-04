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中國
2023年4月4日星期二
中國新聞
馬：尋兩岸共有記憶 重新連結過程 三峽館數百人等候 有舉「兩岸一家親」被喝止
採訪手記：「滴水不漏」的馬英九之行
「馬呼應一中原則」 陸委會：深表遺憾
人民日報印漏「習近平」 消息：酌情處理相關者
「蔡麥會」5日舉行 京：堅定措施護主權
馬克龍將訪京穗 與習談戰略合作經濟
中國評論：習人事總管終卸任？ ／文：孫嘉業
體育總局7人組接掌足協 高層紛受查後 外界關注中超新季如期否
省監察官首評級 嚴查配偶子女移居國外
華融北京分公司黨委書記被查
陸軍少將胡世軍任上海常委
涉出賣景甜私密片 張繼科「借據」曝光
神舟十四號返回艙首展
神舟十四號返回艙首展
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【明報專訊】昨日，在福建廈門，民眾在誠毅科技探索中心觀看神舟十四號返回艙實物。目前，「兩岸攜行‧共望星空」航天科普展在廈門開展，神舟十四號返回艙實物在本次航天科普展上完成全國首次展出。
（中新社）
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