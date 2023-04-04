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神舟十四號返回艙首展

【明報專訊】昨日，在福建廈門，民眾在誠毅科技探索中心觀看神舟十四號返回艙實物。目前，「兩岸攜行‧共望星空」航天科普展在廈門開展，神舟十四號返回艙實物在本次航天科普展上完成全國首次展出。

（中新社）

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