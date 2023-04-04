體育總局7人組接掌足協 高層紛受查後 外界關注中超新季如期否

《北京青年報》報道，國家體育總局主要領導率隊於前天上午參加中國足協工作會議，宣布成立中國足協工作組，並公布具體成員名單。體育總局兩名領導、中國足協紀委書記閆占河隨後分別發言，會議不到1小時。

兩人屬手曲棒壘中心籃協高層

中國足協「工作組」共有7名成員。工作組由體育總局黨組成員、副局長李穎川擔任組長，其他6名組員分別是現任體科所黨委書記兼所長曹景偉，現任手曲棒壘中心副主任楊旭，籃球中心中國籃協聯合黨委副書記、紀委書記袁永清，中國足協副主席高洪波、孫雯，協會紀委書記閆占河。

學者型官員李穎川任組長

公開資料顯示，李穎川1960年1月出生，安徽阜陽市人，教育學博士。李是從北京成長起來的一名學者型官員，上世紀80年代曾留學美國紐約州立大學科特蘭學院。他曾擔任首都體育學院院長，2010年升任北京市體育局黨組書記、局長，2015年5月起進入國家體育總局工作，兩年後升任副局長。

北京市體育局官網顯示，在擔任北京市體育局局長期間，李穎川曾就黨風廉政建設工作發表講話，他當時指，要深入推進黨務公開、政務公開和辦事公開，嚴格工作程序，主動接受社會和群眾監督，確保權力運行陽光透明。

至於另6名組員，除高洪波、孫雯、閆占河為現任中國足協領導層外，曹景偉早在13年前足壇掀起上一輪掃賭打假反貪風暴期間，就曾作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部之一，參與協會具體管理工作。在足協掛職期間，他曾出任協會國家隊管理部部長，並先後出任國家男足、國家女足領隊。

過去數月，內地足壇已有9條「大魚」落網。「澎湃新聞」曾報道，中國足協主席陳戌源、中國足協秘書長劉奕受查後，足協日常工作一直由杜兆才主持，如今杜兆才受查，足協只剩兩名負責具體業務的副主席高洪波、孫雯，以及紀委書記閆占河和副秘書長何璽。外界關注新賽季中超聯賽，於本月15日能否如期舉行。