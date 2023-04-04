人民日報印漏「習近平」 消息：酌情處理相關者

作為中共中央機關報，《人民日報》宣稱全年日均發行量基本穩定在230萬份，2021年的日發行量為346萬份。3月30日晚，有負責發行的人員發出通知，要求緊急停止發行投遞，已投遞的部分不予收回。通知並稱，相關報紙必須就地封存並銷毁，不得流散進入社會。

緊急收回銷毁 不得流入社會

由於通知措辭緊急又語焉不詳，導致有內部人士截圖傳出。有知情人士指出，出版事故其實是在一篇評論文章中，漏印了「習近平」三字。由於部分報紙並未回收，此事得到證實。在當天出版的《人民日報》第5版，署名「任平」的評論文章「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」中，第7自然段第6行在「同志」前漏掉了習近平的名字，錯誤印成「以同志為核心的黨中央審時度勢……」（圖）。

有知情人士表示，此出版事故是報社內部自查及時止損，但因事件最終還是被外界所知造成不良影響，將處理相關責任人。

此前，《人民日報》曾寫錯前國務院總理溫家寶的名字。2010年12月30日出版的《人民日報》第4版的文章標題將國務院總理溫家寶姓名印錯成「溫家室」，此事曾在網上引起較大關注。時任《人民日報》總編輯吳恒權事後表示，溫家寶當時得知這一消息後，專門致電報社，表示「這個錯我看得出來，是五筆字型打字錯了，總結教訓就行，千萬不要處理任何人」。

明報記者