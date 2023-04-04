採訪手記：「滴水不漏」的馬英九之行

採訪村民受阻 被要求按「手續」

縣宣傳部回答不知向何部門申請

在首站南京，就有媒體、民眾和當地公安發生衝突。限制重重之下，跟隨馬英九的媒體少之又少。在馬英九湖南老家湘潭，記者剛抵達當地接觸村民，也立刻被人阻止。對方要求記者「按正規手續」進行採訪，還要求到鎮政府接觸相關人員。記者在離村後，隨即有公安車輛追上來，要求查驗身分。隨後又有縣宣傳部人員接待，但不知何故，宣傳部人員相當沉默，直到記者主動問及，對方才稱要按「正規手續」，向有關部門申請採訪。

不過當記者問「什麼是有關部門」，對方卻稱「我們也不知道」。對方還表示，馬訪問大陸一事，有重大的政治意義，並特別問及「有沒有外國人參與採訪？」

而在馬英九所到的參訪點，全程採取封閉管理，圍觀的民眾被限制在門外或馬路對面，想親眼目睹馬前總統的身影非常困難（儘管馬每到一個城市，都有親民舉動）。現場所見，當局沒有動用大批制服警察，而出動了便衣警在場監察。

在南京中山陵，只有一群幼童被允許入場，他們後來向「馬爺爺」問好，被質疑或是「群眾演員」。在湖南，有來自杭州的民眾準備了歡迎馬英九的標語，也不敢舉起，只能在事後拍照「自嗨」。有圍觀馬英九的民眾感慨，「這本來兩岸交流就是一件高興的事情，為什麼要搞成這樣呢？」

明報記者