馬：尋兩岸共有記憶 重新連結過程 三峽館數百人等候 有舉「兩岸一家親」被喝止

晤渝書記袁家軍 憶父母歷抗戰八年

昨日傍晚，馬英九在渝州賓館與重慶市委書記袁家軍會面。據馬英九辦公室，他在會面中提及，重慶對他意義重大，因為其雙親在重慶的中央政治學校認識，兩人在對日抗戰八年期間完成大學教育。父親曾響應蔣介石的號召從軍報國，他們都經歷過流離失所、躲日機轟炸的戰爭歲月，又稱這些經驗刻骨銘心，從小是他牀邊故事的主題。

他稱，這些年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，甚感憂心。此次帶着台灣的青年朋友，「走訪我們中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，深信這對年輕人來說，是一段重要重新連結起兩岸的過程」。馬又稱，這幾天在武漢大學、湖南大學，每一場交流結束後，兩岸的同學迫不及待交換微信，甚至要上車都欲罷不能。他認為「兩岸都有責任，讓這樣的交流持續下去」。

稱兩岸同學迫不及待交換微信

袁家軍表示，重慶作為國共合作，作為見證大陸和台灣經貿文化、人文交流非常密集的地方，是非常重要的地方。他稱，馬先生堅持九二共識，反對「台獨」，堅持推動兩岸的交流合作共贏發展。這和馬先生長期一貫推動兩岸大開放、大合作、大交流、大發展的歷程是完全一致的。

袁家軍昨宴請馬英九一行。席間袁家軍突然拿出一份「神秘禮物」，馬英九打開一看，是馬的父母過去在重慶的老照片、書信等舊資料。馬英九對此激動不已，他對袁家軍表示，這些資料都很珍貴，這也讓他體會到，兩岸之間只要有共同的記憶與善意，沒有什麼是不可能的。

而在較早前，馬英九到訪重慶市城市規劃展覽館、重慶中國三峽博物館。在博物館外的廣場有數百民眾等候，現場有便衣警。下午4時許，有工作人員在觀景台上揮手，廣場上的有人大叫「小馬哥」、「馬省長出來招一下手」。數分鐘後，馬英九在隨行人員陪同下出場，全場歡呼向他問好，「馬先生好！」「歡迎來重慶」，還有人高叫「統一中國」。

馬英九亦揮手向民眾致意，他向廣場人民高聲說道：「重慶的朋友，台北也歡迎你！歡迎你們到台灣來」。整個過程長約兩三分鐘。現場有女子準備了「兩岸一家親」標語，其間試圖舉起但被便衣喝止。

按照原定的公開行程，馬英九抵渝首日將會參觀抗戰遺址博物館，但最終更改為三峽博物館。有民眾昨在抗戰遺址博物館前準備了花籃歡迎馬到訪，惟最終撲空。

明報記者

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