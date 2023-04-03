應國務院精減人員 內蒙炒編外人員不符要求者

「澎湃新聞」昨報道，近期，內蒙古多地發布有關「機關事業單位編外人員和經費支出統計工作」的進展，內容包括對政府機構的編外人員摸底，剔除不符合聘用要求的編外人員，以實行「總量控制」。

烏蘭浩特市財政局上月23日稱，在前期調研統計過程中，該地暴露清理了一部分不符合聘用要求、聘用時間、聘用崗位、未簽訂勞務合約的外聘人員，進一步規範了用工人員身分，透過勞務派遣、退休返聘、政府購買服務等市場化方式用工的人員不再納入編外人員統計範圍，降低了政府用工風險，實現了政府自身精簡和「瘦身」。該機構表示「通過精簡、嚴控編外人員，能夠促使在編幹部職工進一步發揮工作主觀能動性……有效抑制機關事業單位人浮於事的現象」。

彥淖爾市五原縣委編辦亦指，在分類整理後，已將編外聘用人員中，不符合聘用要求的剔除，清理部分已辭職、退休人員，切實將編外聘用人員數控制在合理範圍內；同屬巴彥淖爾市的烏拉特後旗則表示，要確保對編外聘用人員規模和經費總量實行雙控，只減不增。