兩會後第二輪人事調動 劉小明胡玉亭升瓊吉副省長

下次海南人大會議 劉小明料升省長

據海南廣播電視總台微信公眾號「海南新聞聯播」消息，海南省人大常委會昨上午在會議上，決定任命劉小明為副省長，接受沈曉明辭去海南省人大常務委員會主任職務的請求，接受馮飛辭去海南省長職務的請求，決定劉小明為海南省代理省長。此前，劉小明已任海南省委委員、常委、副書記。依照內地官場慣例，海南下次舉行人大全體會議時，劉小明料將獲任海南省長一職。

劉小明1964年出生，江蘇揚中人。1988年起在北京工業大學工作，至2000年擔任該校副校長。2003年，劉出任北京市交通委副主任，至2008年升任主任，期間曾任北京奧運會交通工作協調小組辦公室主任。2014年劉被調派到交通運輸部，曾任交通運輸部副部長，2021年轉任廣西黨委副書記。現任第二十屆中央委員。至於辭去海南省長職務的馮飛，已於上月14日出任海南省委書記；而前海南省委書記沈曉明，上月也已調任湖南省委書記。

胡玉亭近日履新吉林省委副書記

與劉小明同日被公布出任代省長的還有胡玉亭。新華社昨日報道，吉林省第十四屆人民代表大會常務委員會第二次會議昨決定，接受韓俊辭去吉林省省長職務的請求，任命胡玉亭為吉林省副省長、代理省長。此前，中共中央近日已經批准胡玉亭出任吉林省委委員、常委、副書記。

胡玉亭1964年出生，山西五台人，畢業於北京鋼鐵學院（現為北京科技大學）冶金系鋼鐵冶金專業，曾在太原鋼鐵集團工作多年，曾任總經理。胡2011年調任山西大同市委常委、副市長，之後任山西省經信委黨組書記、主任，山西晉中市委副書記、市長、市委書記，山西省委常委，常務副省長等職。2021年胡被調至遼寧，曾任遼寧省委副書記、大連市委書記。現任第二十屆中央委員。