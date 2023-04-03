日外相訪華 秦剛促勿插手台灣問題

央視報道，李強表示，希望日本同中國相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應以誠相待、以信相交、妥善處之。

這是約3年零3個月來日本外相首次訪華。據外交部官網消息，在與林芳正會晤時，秦剛強調台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。

林芳正促釋放涉間諜活動日人

林芳正稱，日中關係富有發展潛力。今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願同中方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，妥處各自關切，推動構築具建設性、穩定的日中關係。

就一日本公民近期涉嫌在華從事間諜活動一事，林芳正要求中方早日放人。秦剛強調，中方將依法處置。另據日本放送協會（NHK）報道，林芳正還表示關注香港和新疆人權問題，也對釣魚島在內的東海局勢以及中俄加強在日本周邊軍事活動等嚴重關切， 並強調台海和平穩定的重要。