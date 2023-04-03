蔡英文：台危邦誼3000年也不為過

危總統倡設直航 4月底訪台

蔡英文率團訪問友邦危地馬拉的三天兩夜行程進入尾聲，昨晚在下榻飯店舉行答謝宴。綜合中央社等台媒報道，蔡英文致辭表示，睽違6年再次訪問危地馬拉，充分感受到許多進步和改變。危地馬拉對歷史古蹟，及對大自然的尊重愛護，讓人印象深刻，值得學習，她會將這些寶貴經驗帶回台灣。

蔡：危國愛護古蹟大自然令人深刻

致辭時，蔡英文說，她與賈馬太共同見證台危簽署「基本合作協定」，也在「蒂卡爾（Tikal）公園」感受到馬雅文明的莊嚴和魅力。蒂卡爾國家公園是馬雅文化重要的遺址之一。前日，蔡英文參訪蒂卡爾國家公園後表示，希望台危邦誼永固，「3000年也不為過」。一旁的賈馬太頻頻點頭。

賈馬太在晚宴時也發表挺台言論，他說，「不久前，有一名拉丁美洲總統跟他說『你看，台灣友邦愈來愈少』」，但賈馬太表示，如果台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，那一定就是危地馬拉。

蔡英文在2016年上任以來，已有9個國家與台灣斷交而轉向北京，目前台灣的友邦剩13個。針對賈馬太表示，台灣是唯一且是真正的中國；台立法院長游錫堃昨回應，「我們這邊是用中華民國跟它（指危地馬拉）建交」，賈提的中國就是中華民國。