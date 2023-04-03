馬今抵重慶 抗戰遺址館景區商店「忙執貨」

孫中山蔣介石商品放顯眼處

據馬英九辦公室提供的消息，馬英九今天下午確定參觀重慶市城市規劃展覽館、重慶中國三峽博物館，會否參觀抗戰遺址博物館，仍留有懸念。蔣介石黃山官邸位於重慶市南山生態帶黃山景區內，原為重慶富商黃雲階的私邸。抗日戰爭期間，國民政府遷都重慶，蔣介石在此設置官邸，作為八年抗戰期間主要居所。他曾在此召開過許多重要會議，如東亞聯合軍事會議等。景區介紹稱，黃山遺蹟是國共兩黨第二次合作的重要政治舞台。

原蔣介石抗戰官邸 展蔣夫婦遺物

蔣的官邸雲岫樓，是一座中西式三層建築，位於海拔550米高的密林中。要參觀首先要爬數百級樓梯，有講解員稱「七層高」。博物館內還展出蔣氏夫婦在渝時期的老照片，許多家具也是當年實物。在宋美齡的別墅「松廳」，梳妝台、銅鏡和電話是修復後展出，門框上「松廳」兩個大字，亦是蔣親筆書寫。

台遊客：馬訪陸作用有限

博物館過去並不開放，直到2005年，為了紀念抗戰勝利60周年，才改建為博物館。2013年，該館成為國家級「海峽兩岸交流基地」。不少台灣重要人物，如國民黨前主席連戰、國民黨副主席夏立言都曾到訪。

昨日有不願意透露姓名來自台灣的遊客稱，不知道馬將要參訪官邸，「這些東西（國民黨史）我們自小都在學，我們很熟悉，所以過來看看」。她對馬訪陸祭祖表示理解，但認為對促進兩岸改善關係作用有限，「畢竟他已退下了，有些政治問題很難化解，還是跟以後的領導人關係較大」。

明報記者