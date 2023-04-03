訪湖南大學 馬英九：兩岸同屬一中 稱兩岸同文同種堅持一中 冀雙方減不必要隔閡

馬英九一行昨在湖南大學的國家超級計算長沙中心的會議室與湖南大學的學生交流。台灣參與學生為28人，湖南大學學生則有32人。

湖南大學校長段獻忠致歡迎辭，隨後約40分鐘交流中，兩岸學子就傳承中華文化、升學就業創業等話題展開討論，分享學習生活體驗，表達對未來的憧憬與思考。

稱「我們國家」修憲分台陸兩地區

惟屬同一中國

馬英九在最後結尾致詞時提及，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」他表示，在台灣的《兩岸人民關係條例》第二條有定義「台灣地區」與「大陸地區」。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

馬英九也提到，他知道大陸1982年的憲法前言裏，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。馬英九表示，兩岸同文同種，而且雙方都堅持一個中國的立場，這非常重要。「希望在此前提下，盡管現在我們分屬兩邊，雙方有各自的制度、各自的政策，但是我們希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流，讓年輕人在他年輕的階段就知道，我們必須要往這個方向走。」

民進黨的蔡英文於2016年上台後，台灣政府一直堅持「兩岸互不隸屬」，並稱這是台海現狀與台灣朝野共識。在前天，湖南省委書記沈曉明在會見馬英九時表示，馬英九先生始終堅持「九二共識」、反對「台獨」，「我們對此表示高度讚賞」（另見稿）。

在與湖南大學學生交流前，馬英九一行還在湖南大學科學館參觀，這是1945年日本在二戰中投降後，舉行第4受降區受降儀式的地點。隨後，又到校園內創建於北宋年間的嶽麓書院參訪。

昨下午，馬英九一行赴湖南廣電參訪，參訪七彩盒子節目生產基地，並參與《聲生不息·寶島季》節目連線，和眾人合唱了《月亮代表我的心》。當現場播出馬英九前日在湘潭老家祭祖的影片時，他哽咽落淚。主持人詢問馬英九感受，馬向鏡頭揮揮手說，他感動不已。

訪太平街夜市 民衆喊「歡迎回鄉」

馬英九一行昨晚也去逛了知名的太平街夜市，沿途民眾紛紛高喊「歡迎馬先生回鄉！」、「歡迎你來，多做交流」及「馬先生多回老家看看！」等。

太平街坐落於長沙市老城區南部。馬英九一行約於晚間7時30分許，在層層保安的保護下抵達，一路上當局並沒有「清空」民眾，兩旁民眾紛紛拿起手機拍照，有的市民看見馬英九一行鼓起掌來，馬英九也微笑揮手致意，甚至用長沙話向老鄉們問好，現場氣氛友好且熱絡。

明報記者

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