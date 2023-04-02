屢斥國家足壇腐敗 副體總局長杜兆才落馬

足協黨委書記 東亞足聯主席

63歲的杜兆才曾是冰球運動員，工作履歷自2017年與足球交集，由田管中心主任出任國家體育總局局長助理、中國足協黨委書記。2018年，杜兆才升任總局副局長，2019年任中國足協副主席、國際足聯理事會理事。去年4月，杜兆才當選新一任東亞足聯主席，任期為2022年至2026年；今年年初競選國際足聯理事失敗，在7名候選人中得票最末。

據體育總局官網，杜兆才負責足球相關工作，對接國際足聯、亞足聯、國務院足球改革發展部際聯席會議，負責足球各級國家隊訓練、參賽及在國內舉辦各類賽事的申辦、籌辦，以及青少年、群眾足球工作。

杜兆才曾多次在公開場合痛斥足球腐敗，去年8月的全國足球行業賽風賽紀和反興奮劑工作會議上，他強調「假賭黑」是影響足球事業健康發展毒瘤，要以零容忍態度嚴打。半個月前，杜亦在足協全體幹部會議表示，要有直面當前足球行業突出問題的勇氣，深刻汲取近期一系列腐敗案件教訓。

上月底警示教育足協幹部 最後露面

過去幾個月來，中國足協出現塌方式「落馬潮」。全國兩會後崩塌加劇，3月24日，中國足協紀委會主任王小平、競賽部部長黃松被查，當天下午足協內部通報王、黃情况並對中層幹部警示教育，杜兆才參會並發言，這也是杜的最後一次公開露面。

3月29日，前中國足協副主席于洪臣、中超公司原總經理董錚被查。作為現田協主席，于洪臣是此次反腐落馬的首名正局級幹部。如今，足協只剩下兩名副主席高洪波和孫雯負責具體業務。

今年全國兩會「部長通道」上，體育總局局長高志丹表示，男足水平一路下滑，業內出現諸多亂象，與黨中央、全國人民的要求和期盼形成強烈反差。3月27日，中紀委書記李希表示，對國家體育總局開展「機動巡視」，深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。